Почернел и вздулся: россиянка чуть не лишилась пальца из-за ошибки хирурга

Нутрициолог с Сахалина Анастасия рассказала в Instagram* как чуть не лишилась пальца на руке из-за халатности хирурга — он ввел не тот процент обезболивающего при оперативном вмешательстве.

Девушке неаккуратно сделали маникюр, из-за чего один из пальцев воспалился и загноился. Две недели она пыталась своими силами справиться с воспалением, но когда поняла, что становится только хуже, отправилась к врачу.

Хирург в частной клинике сказал, что надо сделать надрез и почистить гной. Медицинская процедура была выполнена, пострадавшая заплатила за нее примерно 3 тыс. рублей.

Вечером ей надо было сделать перевязку на разрезанном пальце. Когда девушка развязала бинт, то обнаружила, что палец начал чернеть. Ситуация усугублялась с каждым часом и сопровождалась адской болью. Анастасия не смогла уснуть и около 3 часов ночи поехала в неотложку.

Там пациентке сказали, что у нее ожог из-за того, что врач неправильно ввел процент лидокаина. К тому времени палец стал совсем черным, его пришлось вновь резать и чистить, потому что хирург из частной клиники сделал это плохо.

Анастасия добавила, что впоследствии эта процедура повторится еще 3 раза, а также разовьется некроз. К счастью, палец удалось спасти, но девушке пришлось 60 дней провести на больничном. В результате она решила подать в суд на эту клинику.

Ранее жительница Подмосковья обратилась в частную клинику из-за воспаленного пальца, а в итоге вообще его лишилась. По словам пациентки, хирург ошибся при проведении операции, а компенсацию она так и не получила.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.