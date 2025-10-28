«Хирург ошибся»: жительница Подмосковья осталась без пальца после операции

В Подмосковье женщина обратилась в частную клинику из-за воспаленного пальца, а в итоге осталась вообще без него. По словам пациентки, хирург ошибся при проведении операции, а компенсацию она так и не получила, сообщает Baza .

Как рассказала Виктория Л., в апреле этого года ее мать Любовь обратилась в частную клинику в Одинцове из-за боли в пальце. Женщина попал на прием к врачу-хирургу, который сразу же сделал ей укол анестезии и начал разрезать палец. Пациентка была в шоке и заявила, что раньше ее лечили по-другому.

Хирург ответил женщине, что делает так, как считает нужным. Спустя две недели проблема усугубилась — палец почернел и продолжал болеть. Тогда Любовь обратилась в другую клинику, где врачи рассказали, что у нее гнойно-некротическая рана второго пальца правой кисти.

Специалисты заявили, что делавший операцию хирург перерезал пациентке сухожилия и неправильно поставил укол, из-за чего начался некроз. В результате омертвевшую ткань пришлось удалять — Любовь потеряла фалангу.

После этого она обратилась в частную клинику, где ей провели неправильную операцию, и потребовала объяснений. Там заявили, что пациентка сама виновата, потому что якобы плохо обрабатывала рану. Компенсацию Любовь не получила.

Ранее россиянка приняла ванну с телефоном и осталась без пальцев. Ее ударило током, пострадавшая получила глубокие ожоги.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.