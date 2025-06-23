Россиянка приняла ванну с телефоном и осталась без пальцев

В ХМАО девушку ударило током, пока она принимала ванну с телефоном

В Ханты-Мансийском автономном округе девушка получила электротравму из-за зарядки телефона в ванной. Она едва не погибла и осталась без пальцев, сообщает пресс-служба Минздрава России .

Девушка принимала ванну. В какой-то момент она задела мокрой рукой шнур от зарядки для смартфона. В итоге россиянку ударило током, после чего она потеряла сознание и начала тонуть.

Мать девушки вовремя заметила неладное и вызвала скорую. Пострадавшую госпитализировали в Когалымскую городскую больницу в тяжелом состоянии.

У девушки были глубокие ожоги III степени на большом и указательном пальцах левой кисти и грудной клетки. Врачам удалось стабилизировать состояние пациентки, но через 10 дней у нее на пальцах левой руки начался некроз.

В итоге медики ампутировали пальцы, постаравшись сохранить фаланги.

Ранее жительница Великобритании лишилась рук и ног из-за менингита. Она столкнулась с тяжелейшими последствиями инфекции, переросшей в септический шок.