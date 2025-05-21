Жительница Великобритании лишилась рук и ног из-за менингита

В Великобритании 23-летняя студентка-медик столкнулась с тяжелейшими последствиями менингококковой инфекции, переросшей в септический шок, что привело к ампутации конечностей, сообщает Газета.ru со ссылкой на Sky News.

Все случилось в январе 2025 года. Лили МакГарри обратилась за помощью в Университетскую больницу Уэльса в Кардиффе с симптомами гриппа. Однако вскоре ее состояние резко ухудшилось, и врачи подтвердили неутешительный диагноз — менингит, спровоцировавший развитие сепсиса.

В течение более чем 100 дней пациентка отчаянно боролась за свою жизнь в отделении интенсивной терапии. Инфекция привела к серьезным нарушениям кровообращения, что, к сожалению, потребовало ампутации обеих рук и обеих ног МакГарри.

В настоящее время девушка пребывает в отделении реабилитации. Несмотря на все трудности, Лили сохраняет позитивный настрой: она много шутит и настроена вернуться к активной жизни.