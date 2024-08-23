Как правильно худеть: диетолог развеяла мифы о пути к хорошей фигуре

Диетолог Макиша: правило «меньше есть и больше двигаться» работает не всегда

Врач-диетолог Марина Макиша назвала ошибочным мнение о том, что для похудения нужно больше двигаться и меньше есть. По ее словам, секрет хорошей формы заключен в другом, сообщила «ФедералПресс» .

«Ну в принципе такой примитивный подход, он не работает по одной простой причине. Потому что нужно есть не меньше, нужно есть сбалансировано и правильно», — сказала доктор.

Каждый день человеку необходимо получать достаточное количество питательных веществ, даже в период похудения. В ином случае этот процесс будет неправильным, некрасивым и принесет большой вред здоровью. Хороший вариант — разобраться в своем рационе, понять, сколько и какие продукты нужно употреблять в разное время суток.

Важность спорта тоже преувеличена для похудения, считает Макиша. По ее мнению, физнагрузки составляют всего 10% результата.

С другой стороны, физическая активность важна для поддержания общего здоровья и обмена веществ, выработки гормонов и тонуса, подчеркнула медик.