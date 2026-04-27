Как пережить перепады температуры: 5 правил, которые вас спасут

Многослойная одежда, легкий рацион, питьевой режим и отказ от нагрузок снижают риск ухудшения самочувствия при резких перепадах температур, сообщила РИАМО врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Подготовку к резким перепадам температуры следует начинать после консультации с врачом. В основе лежит тренировка сосудов — известное всем закаливание (обливания прохладной водой, начиная со стоп и поднимаясь выше, или душ с постепенным увеличением разницы температур) и умеренные аэробные нагрузки, такие как ходьба и плавание», — сказала Уланкина.

Она добавила, что за сутки до погодных изменений стоит скорректировать рацион: снизить количество соли, исключить жирное и острое, добавить продукты с калием и магнием (бананы, курага, гречка).

«Также важно соблюдать нормальный питьевой режим: чистая негазированная вода небольшими порциями поддерживает нормальную вязкость крови. Полноценный сон не менее важен: недосыпание резко повышает чувствительность к погодным изменениям», — предупредила врач.

Уланкина уточнила, что в дни перепадов одеваться нужно многослойно, чтобы иметь возможность самостоятельно регулировать теплообмен в зависимости от температуры. Физические нагрузки лучше снизить, отложив интенсивные тренировки и утомительные дела.

Сложные погодные условия продлятся в Москве и Подмосковье до конца 27 апреля. Пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. Водителей на летней резине призвали не совершать поездки в это время.

