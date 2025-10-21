Как не умереть во время секса после 45 лет: врач дала советы

Людям после наступления 45 лет следует заботиться о своем сердце и осторожнее вести половую жизнь, сообщила РИАМО практикующий психолог и сексолог Александра Миллер.

Ранее СМИ писали, что 56-летний житель Петербурга скончался во время секса с молодой любовницей. Мужчине стало плохо внезапно, и девушка вызвала скорую помощь. Но врачи только констатировали его смерть от остановки сердца.

«Слушайте свое тело. Оно умнее вашего либидо. Одышка, головокружение, боль в груди — это не „интересные ощущения“, это красные сигнальные ракеты, кричащие „СТОП!“. Игнорировать их — преступление против самого себя. Перестаньте соревноваться с собой 25-летним. Ваша цель — не повторить подвиги юности, а создать новые, более качественные и безопасные. Если ваша молодая партнерша ждет от вас акробатических этюдов, возможно, она просто не та партнерша. Настоящая страсть в зрелом возрасте — это искусство, а не спорт высших достижений», — объяснила Миллер.

Сексолог напомнила, что в зрелом возрасте для мужчины «Виагра» может превратить близость в «русскую рулетку». Действие таблеток вызывает огромную нагрузку на сосуды, что может быть крайне опасно.

По ее словам, после 45 лет нужно стремиться не к бурному и интенсивному сексу, а к качеству и наслаждению. Этого помогут добиться долгая прелюдия, эротизм и разговоры.

«Жизнь после 45 — это не финишная прямая, а новый, возможно, самый интересный заезд. Но на этом этапе вы уже не гонщик „Формулы-1“, а владелец мощного, дорогого и требующего заботы автомобиля. Вы не ездите на нем сломя голову по бездорожью. Вы наслаждаетесь поездкой, зная каждую его особенность и регулярно заезжая на техосмотр», — заключила Миллер.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.