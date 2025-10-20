Плохо кончил: россиянин занялся сексом в 56 лет и умер

В Петербурге 56-летний мужчина умер во время секса с молодой подругой

В Санкт-Петербурге 56-летний мужчина умер прямо во время секса с молодой возлюбленной. Во время соития петербуржец попросил «минуту отдыха», после чего скончался, сообщает «Mash на Мойке» .

Происшествие случилось утром 20 октября в квартире на проспекте Науки. По имеющейся информации, во время любовных утех мужчина попросил остановиться, чтобы перевести дух, но ему резко стало плохо. Увидев, что возлюбленному плохо, его партнерша вызвала скорую помощь.

Подоспевшие врачи не успели помочь россиянину — к их приезду он уже был мертв. Труп лежал прямо в кровати.

Предположительно, 56-летний мужчина умер из-за остановки сердца.

Ранее петербургскую проститутку госпитализировали после секса в стиле фильма «Любовь». Во время полового акта она проломила стеклянный стол и порезалась.



