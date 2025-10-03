Петербургская блудница занялась сексом в стиле фильма «Любовь» и очень пожалела

Петербургскую проститутку увезли на «скорой» после секса в стиле фильма «Любовь»

В Санкт-Петербурге госпитализировали проститутку, которая проломила стол во время секса с молодым клиентом. Пара пыталась повторить сцену из французского фильма «Любовь», но под партнершей сломался журнальный столик, сообщает Mash.

Утверждается, что блудница — «милфа», которая ощутимо старше своего клиента. Когда она приехала на вызов, молодой человек предложил заняться сексом на стеклянном столе в стиле эротической мелодрамы режиссера Гаспара Ноэ. Представительница секс-индустрии согласилась.

Когда пара приступила к половому акту, под женщиной сломался стеклянный стол. В итоге осколки поранили куртизанку, и ее экстренно отвезли в больницу с «производственными травмами». Молодой человек не пострадал и отделался легким испугом.

