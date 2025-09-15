Хотел развлечься: дизайнер лишился прямой кишки из-за засунутого дезодоранта

21-летний дизайнер на удаленке из Ленинградской области лишился прямой кишки из-за желания развлечься, теперь он вынужден жить с калоприемником, сообщает «Mash на Мойке» .

Докторам пострадавший рассказал, что заскучал и решил развлечься. Для этого молодой человек засунул себе в прямую кишку дезодорант.

Однако веселее от этих действий парню не стало, тогда он попытался вытащить дезодорант, однако ничего не получилось. В итоге молодой человек проходил с баллоном внутри три дня, потом у него начались сильные боли. Тогда пострадавший вызвал скорую помощь.

Прибывшие медики госпитализировали пациента с необратимым некрозом тканей. Прямую кишку ему пришлось ампутировать. После таких развлечений дизайнер вынужден всю жизнь жить с калоприемником.

