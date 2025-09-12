Глубокие чувства: из ануса 40-летнего россиянина достали застрявшую секс-игрушку

сегодня в 17:57

В Петербурге 40-летний мужчина засунул в анус секс-игрушку и не смог ее достать

В Санкт-Петербурге 40-летний мужчина попал в отделение хирургии сразу после секса. Во время интимной близости с возлюбленной петербуржец решил поместить секс-игрушку в свой задний проход — в итоге она там застряла, сообщает «Mash на Мойке» .

Необычное травмирование произошло на днях в доме на улице Юты Бондаровской. Пара занималась сексом примерно в 04:00, и мужчина решил засунуть секс-игрушку в собственный анус. В итоге возлюбленные не смогли достать «предмет страсти» из заднего прохода, после чего решили ехать к докторам.

В Николаевской больнице 40-летнему петербуржцу поставили диагноз — инородное тело в прямой кишке. Физическое состояние пациента оценивалось как удовлетворительное.

Петербургские хирурги помогли пострадавшему и извлекли секс-игрушку из его заднего прохода.

