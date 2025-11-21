Как безопасно смотреть телевизор ребенку: руководство для родителей

Ребенку можно смотреть телевизор не более 2 часов в сутки с перерывами по 30 мин

При просмотре телевизора детьми 7-10 лет важна оптимальная дистанция между ребенком и экраном в зависимости от диагонали телевизора, а еще — отдых. Временной промежуток — 1,5-2 часа, но обязательно с перерывом. У детей еще только формируется зрительная система, и она крайне уязвима. Об этом РИАМО сообщили врач-офтальмолог Анастасия Самарина и директор по продукту бренда HYUNDAI Екатерина Субботина.

При этом ребенку лучше сидеть прямо, а не смотреть на него лежа или под углом, потому что это создает излишнюю нагрузку на глаза и может испортить осанку.

«При просмотре голова долгое время находится неподвижно, что снижает кровоснабжение и способствует развитию отеков, после такого могут возникнуть боли в шее и спине», — сказала офтальмолог.

С технической точки зрения, ключевой фактор — не технология матрицы, а правильные настройки и контроль времени.

«Тип матрицы не оказывает прямого влияния на зрение. Гораздо важнее соблюдать режим экранного времени и индивидуально настраивать параметры изображения», — отметила Субботина.

Нужно обращать внимание на яркость и контрастность. Их необходимо тщательно настроить под освещение в комнате. Многие модели имеют специальные предустановленные режимы с мягкой цветопередачей, которые автоматически адаптируют картинку для комфортного восприятия. Не менее важной характеристикой будет фильтр синего света. Это ключевая функция для вечернего просмотра. Синий свет является наиболее агрессивной для глаз частью спектра и может не только вредить зрению, но и нарушать выработку мелатонина — гормона сна. Активация фильтра делает изображение теплее и снижает нагрузку.

Контроль и дистанция

Прежде всего важно соблюдать дистанцию: 2-3 метра до экрана, и сажать ребенка для просмотра прямо напротив него. Время просмотра следует ограничить: для детей 7-10 лет — не более 1,5-2 часов в сутки с обязательными перерывами каждые 30 минут. Малышам достаточно и получаса. Нужно правильно настроить телевизор: активировать фильтр синего света (Low Blue Light), отрегулировать яркость и использовать детские режимы изображения.

Важно контролировать контент, для этого можно установить родительский контроль и PIN-код. Стоит следить за освещением во время просмотра телевизора: вечером обязательно использовать дополнительный мягкий свет в комнате и обеспечить приток свежего воздуха во время просмотра (проветривание помещения).

Для качественного сна лучше отказаться от просмотра неестественных источников излучения (телевизор, компьютер, телефон) за 3 часа до сна.

