Японские ученые выяснили, кому «Оземпик» не помогает похудеть

Японские ученые из университета Киото установили, что препарат «Оземпик» практически не помогает снизить вес людям, которые используют еду для эмоциональной регуляции, сообщает «ФедералПресс» .

Исследование специалистов университета Киото показало, что эффективность препарата «Оземпик» зависит от причин переедания. Препарат, который считается прорывом в лечении ожирения, оказался малоэффективен для пациентов, склонных к эмоциональному перееданию. К этой группе относятся люди, которые едят не из-за голода, а чтобы справиться со стрессом, тревогой или скукой.

В ходе годового наблюдения за пациентами с диабетом второго типа и ожирением ученые разделили участников по типу пищевого поведения. У тех, кто использует еду для эмоциональной поддержки, снижение веса на фоне приема «Оземпика» было минимальным или нестабильным. В некоторых случаях даже наблюдался набор веса. Исследователи объяснили это тем, что препарат снижает аппетит на физиологическом уровне, но не влияет на психологические причины переедания.

В то же время у пациентов, склонных к перееданию из-за внешних факторов — например, из-за больших порций или доступности пищи, — «Оземпик» показал высокую эффективность. У них отмечалось значительное и стабильное снижение веса, а также улучшение метаболических показателей.

Ученые подчеркнули, что «Оземпик» должен использоваться только под контролем врача и быть частью комплексного подхода к лечению ожирения. Для людей с эмоциональным перееданием важно дополнительно работать с психологом или психотерапевтом.

