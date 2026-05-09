В Тюмени пластический хирург прооперировал женщину с аномальной грудью

Женщина обратилась за помощью к специалисту, так как комплексовала из-за своей крайне редкой особенности. Врачи утверждают, что установить обычные импланты таким пациенткам не получится.

«Особенность тубулярной груди в том, что она формируется в детском возрасте. Когда идет созревание девушек, то у определенного процента людей происходит не совсем правильное развитие ткани молочной железы: оно концентрируется в более центральной части самой железы и не расправляется», — прокомментировал пластический хирург Гайк Нерсисян.

По словам специалиста, в процессе развития девушки грудь приобретает не совсем естественную и красивую форму. Это можно назвать лотереей, которую «выигрывает» девушка.

Пластический хирург добавил, что существует четыре типа тубулярной груди, и подход к операции для каждого из них отличается. При этом результат вмешательства остается непредсказуемым. Ткань молочной железы «в какой-то степени стремится вернуться в свою форму», поэтому не всегда возможно получить желаемый результат.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.