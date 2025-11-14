Яица вкрутую: зумерские электротрусы с подогревом убивают сперму
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
На маркетплейсах среди зумеров пользуются популярностью китайские трусы с подогревом, которые включаются по датчикам. Врачи предупреждают — новый девайс вреден для мужского здоровья, сообщает Mash.
Внутри трусов установлены датчики, которые нагревают нижнее белье и мужской половой орган. Стоимость такого удовольствия начинается от 4 тыс. рублей. Школьники считают это стильным, поэтому скупают китайское изобретение.
Врачи предупредили, нагрев яичек может негативно повлиять на фертильность и убить сперматозоиды. Также увеличивается риск развития онкологических заболеваний, кожных инфекций и болезней крови.
