Эксперимент по продаже вина через маркетплейсы запустят в 2026 г

Замминистра цифрового развития РФ Олег Качанов заявил, что Минцифры планирует начать эксперимент по реализации российского вина через маркетплейсы во втором-третьем кварталах следующего года, сообщает ТАСС .

Он напомнил, что вопрос о дистанционной продаже алкоголя обсуждается уже лет пять без особого успеха.

«Президент дал соответствующее указание, которое говорит о том, что мы должны в режиме экспериментальном, в следующем году попробовать запустить дистанционную продажу российского алкоголя на российских торговых площадках с соблюдением требований по идентификации», — уточнил Качанов в рамках форума «Цифровые решения».

По его словам, технически в стране к этому уже готовы. В маркетплейсах и у курьеров, будет проведен этот эксперимент с выбранными пилотами.

Как пояснил замминистра, технически данная процедура возможна благодаря двум механизмам: прямая биометрия, интегрированная в Единую биометрическую систему (ЕБС), и фотография в цифровом документе, подтвержденная в ЕБС. При оформлении заказа и при получении товара будет проводиться верификация личности покупателя.

