Приворот не туда: почему российские мужчины потянулись к эзотерике

Российские эзотерики зафиксировали неожиданный тренд — мужчины в возрасте от 35 лет, часто пренебрегающие заботой о внешности, стали главными заказчиками приворотов. По словам эзотериков, неуверенные в себе «скуфы» готовы платить огромные суммы за «магическую привязку» избранниц. Между тем специалисты видят у этого тренда глубокие психологические причины. Подробности о том, почему российские мужчины потянулись к эзотерике, читайте в материале РИАМО.

Что известно о росте популярности эзотерики у мужчин

О том, что российские эзотерики зафиксировали неожиданный тренд, в рамках которого мужчины в возрасте от 35 лет, часто пренебрегающие заботой о внешности, стали главными заказчиками приворотов, 10 мая сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на представителей «магического» сообщества. По их словам, именно «скуфы» проявляют наибольшую радикальность в вопросах любви.

Несмотря на то, что общая статистика посещений ведуний по-прежнему на стороне женщин (65% против 35%), мужская часть аудитории отличается бескомпромиссностью запросов. По словам эзотериков, неуверенные в себе «скуфы» готовы платить огромные суммы за «магическую привязку» избранниц. В то же время более успешные клиенты, так называемые «гигачады», чаще обращаются к высшим силам за поддержкой в бизнесе или продвижением по карьерной лестнице.

Интересное разделение наблюдается и в семейных запросах. Если мужчины просят магов гармонизировать отношения с текущими спутницами, то женщины приходят с иными целями. Как отметила эксперт Мирослава Буш, основные молитвы женской части аудитории направлены на борьбу с вредными привычками партнеров и попытки остановить их стремительную «скуфизацию».

Как проявляется в жизни мужское увлечение эзотерикой

О том, как и почему мужчины начинают увлекаться эзотерикой, не понаслышке знает клинический психолог Ксения Савельева. Ей чуть за тридцать, ее бывшему мужу под пятьдесят, их разница в возрасте — 15 лет. Когда Ксении было 20, она верила в нумерологию, астрологию, натальные карты и читала гороскопы. Муж смотрел на это с милой усмешкой: у него было несколько работающих бизнесов, хорошая позиция в найме и четкое убеждение, что судьбу делают руками, а не звездами.

«Прошло много лет, и мы поменялись местами. Я стала абсолютным прагматиком. Жизнь заставила опираться на факты, а не на магическое мышление. А он теперь рассказывает, что его ждет в этом году по натальной карте. Без шуток. Человек, который когда-то смеялся над гороскопами, теперь ищет в них ответы», — рассказывает собеседница РИАМО.

По словам Ксении Савельевой, в 35 у ее бывшего мужа все работало: статус, энергия, молодая жена рядом и главное — ощущение, что вся жизнь впереди, он на коне и так будет всегда. Муж чувствовал, что контролирует реальность. К 50 ресурсы просели: здоровье уже не то, деньги уже не дают того драйва, молодость ушла, а вместе с ней — чувство «все еще впереди». Ощущение собственной неуязвимости треснуло, а ответственности меньше не стало. При этом, как отмечает эксперт, инструментов для разговора о страхах и сомнениях у мужчин поколения ее бывшего мужа практически нет. С друзьями не принято, к психологу — «я ж не псих». И тут появляется астролог: вроде и поговорить можно, и не стыдно, и какая-то видимость управления жизнью сохраняется.

«Тот самый скептик лезет в ящик, достает оттуда давно осмеянный инструмент и начинает им пользоваться. Он не стал „духовным”. Ему просто страшно», — подчеркивает Ксения Савельева.

Почему мужчины приходят к эзотерике

Интерес мужчин к эзотерике на самом деле не такой уж новый феномен — просто раньше он был менее заметен и хуже признавался, говорит в беседе с РИАМО психолог Родион Чепалов. Мужчинам традиционно сложнее говорить о тревоге, одиночестве, страхе старения, сексуальной неуверенности или переживаниях после развода.

«Поэтому часть эмоциональных запросов уходит не к психологам, а в более „магические” формы помощи, где можно не разбирать чувства глубоко, а получить ощущение быстрого решения: приворот, ритуал, амулет или „энергетическую чистку”», — рассказывает эксперт.

Интерес мужчин к эзотерике гораздо типичнее, чем принято думать, просто они это не афишируют, соглашается Ксения Савельева. Женщина может в компании обсудить таро-расклад или ретроградный Меркурий — это социально приемлемо. Мужчине сложнее: признаться, что ты пошел к астрологу или заказал приворот, означает расписаться в собственной уязвимости, отмечает эксперт.

Именно поэтому мужской интерес к эзотерике всегда был теневым: он маскировался под «духовные практики», «бизнес-коучинг с элементами шаманизма» или индивидуальные консультации, о которых не рассказывают друзьям. Новость про «скуфов» от Mash просто вытащила этот теневой спрос на свет, считает Ксения Савельева.

Каков портрет увлекающегося эзотерикой мужчины

По мнению Родиона Чепалова, сегодня можно выделить несколько типов мужчин, обращающихся к эзотерике. Первый тип — «кризисный». Часто это мужчина 35–50 лет после развода, измены, потери статуса или ощущения собственной привлекательности. Второй — «тревожно-контролирующий»: ему сложно переносить неопределенность, и магические практики дают иллюзию контроля над отношениями.

«Есть и „одинокий романтик”, который плохо умеет строить эмоциональную близость в реальности, но верит в судьбу, карму и „энергетическую совместимость”. Иногда это вполне образованные люди: инженеры, менеджеры, айтишники и предприниматели», — рассказывает собеседник РИАМО.

Как отмечает Родион Чепалов, рациональность в работе не отменяет эмоциональной уязвимости в личной жизни, а рост популярности эзотерики у мужчин может быть связан и с общим кризисом идентичности. Мир быстро меняется, привычные мужские роли размываются, а соцсети постоянно сравнивают человека с более успешными, молодыми и привлекательными образами. На этом фоне магия начинает восприниматься как способ вернуть чувство влияния и значимости.

Каковы последствия увлечения мужчин эзотерикой

Между тем мужское увлечение эзотерикой может обернуться целым рядом последствий, предупреждает Ксения Савельева. Первое и главное из них — зависимость. Магия работает безотказно, но не на объект, а на клиента. Если приворот не сработал, виноват не метод. Человеку скажут: «надо усилить», «снять порчу», «доплатить». Так он попадает в воронку, где теряет деньги и остатки критического мышления.

«Второе — закрепление пассивной позиции. Вместо того чтобы меняться самому, мужчина ждет результата извне. Это убивает мотивацию к реальным изменениям: зачем худеть, учиться общаться, работать над собой, если можно заказать „магическую привязку”?» — говорит собеседница РИАМО.

По словам Ксении Савельевой, третьим последствием является искажение представления о любви. Если вы верите, что чувства другого можно «привязать» ритуалом, вы в принципе не понимаете, что такое близость, отмечает эксперт. Любовь становится актом манипуляции, а не свободного выбора — c таким подходом здоровые отношения невозможны.

Когнитивная психология рассматривает обращение к эзотерике как поиск простых объяснений в сложной эмоциональной ситуации, а экзистенциальная психология — как попытку вернуть смысл и ощущение судьбы в мире неопределенности, дополняет Родион Чепалов. Для кого-то ритуалы становятся временной эмоциональной опорой и способом пережить кризис.

«Однако есть риск уйти от реального решения проблем: вместо работы над отношениями, внешностью, коммуникацией или эмоциональной зрелостью человек начинает искать „энергетические причины” неудач», — говорит эксперт.

Как отмечает Родион Чепалов, порой формируется зависимость от эзотериков и постоянный поиск новых ритуалов. Хорошей альтернативой этому может стать не только психотерапия, но и любые формы реального восстановления контакта с собой и жизнью: спорт, мужские группы поддержки, работа с самооценкой, обучение коммуникации и новые социальные круги. Мужчине важно не только «вернуть женщину», но и заново почувствовать собственную ценность вне магических сценариев, заключает собеседник РИАМО.