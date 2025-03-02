«Я была в аду»: россиянка рассказала, как переболела лихорадкой денге на Бали
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Россиянка по имени Надежда, переболевшая лихорадкой денге на индонезийском острове Бали, рассказала, что во время болезни пережила «настоящий кошмар и ад», сообщает Газета.ru.
Ранее стало известно, что десятки российских туристов на Бали подхватили смертельно опасную инфекцию — лихорадку денге, которую разносят комары.
«Мы приехали отдыхать на зимовку. Не знаю точно, где я заразилась денге, потому что мы ездили по всему острову. <…> Вечером я почувствовала ужасную, страшную ломоту в ногах», — сказала Надежда.
По словам женщины, на следующий день из-за сильной слабости она не могла ни есть, ни пить, ни двигаться. Температура тела поднялась до 40 градусов — все тело ломило и буквально разрывало на части.
При этом лихорадку можно определить только спустя несколько дней заболевания. На четвертый день врачи диагностировали денге.
Россиянка принимала парацетамол и стала лучше себя чувствовать, поэтому отказалась ложиться в госпиталь. Дома она пила противовирусные, а также жевала гвоздику.
Надежда добавила, что стала панически бояться распространяющих лихорадку комаров, так как второй раз такое заболевание она не переживет.