Распухают и отнимаются ноги: лихорадку денге подхватили русские туристы на Бали

С начала января в Индонезии зафиксировали свыше 6 тыс. случаев лихорадки денге. Они отмечены и в туристических районах страны Чангу, Улувату, Семиньяк и других. Скончались от заболевания 28 человек.

Сейчас в Индонезии сезон дождей, по информации местных властей, именно поэтому ситуация ухудшается. Дома обрабатывают спецсредствами от комаров, которые переносят инфекцию.

Туристы рассказали, что данная болезнь переносится очень тяжело. Сначала воспаляется само место укуса. Затем у некоторых заболевших распухают и отнимаются ноги, появляются сильные боли в животе. Кто-то из пациентов жалуется на галлюцинации, у некоторых желтеет кожа. Также зараженные испытывают сильную жажду.

«В больнице меня держали на круглосуточной капельнице, давали парацетамол и противорвотные. Потом началась тромбоцитопения, стали лопаться капилляры», — поделилась россиянка.

Она уточнила, что в ее организме зафиксировали такой уровень тромбоцитов, при котором велика вероятность внутреннего кровотечения. У женщины шла кровь из носа. Но на четвертый день состояние улучшилось, и врачи выписали ее из больницы.

Также есть случаи заражения семей. Самки комаров Aedes заражают одного человека. А потом его кусает другой комар, и тоже становится переносчиком инфекции. Переболеть лихорадкой денге можно несколько раз, так как всего есть четыре штамма.

Местные уже пытаются нажиться на панике среди туристов из РФ. Так, одну из девушек пытался развести неизвестный, чтобы она приобрела капельницы от денге. Туристка одумалась в последний момент.