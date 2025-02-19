Избегать жарки и острых специй: как уменьшить аллергию с помощью диеты

Диетическое питание является важной составляющей лечения аллергии, цель — снизить риск нежелательных реакций организма на те или иные продукты. В основе такой диеты — уменьшение объема веществ, которые могут спровоцировать выработку гистамина, вещества, ответственного за «запуск» аллергической реакции. Он повышает проницаемость сосудов, что приводит к типичным проявлениям аллергии — воспалению, отеку, покраснению глаз и кожи, зуду, сообщила РИАМО врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова.

«Существует два вида диеты. Первый — элиминационная — применяется, если продукт, на который проявляется аллергия, известен, тогда его полностью убирают из рациона. Для этого пациент проходит обследование, в том числе сбор анамнеза и сведений о том, какие продукты вызывают непереносимость», — объяснила врач.

Второй тип — гипоаллергенная диета. Она исключает сразу несколько продуктов, у которых высокая аллергенная нагрузка. Все они либо содержат гистамин, либо стимулируют его выработку, усиливая аллергические проявления.

«На время соблюдения гипоаллергенной диеты под запретом оказываются: цитрусовые, орехи, рыба, морепродукты, молоко, яйца, шоколад, грибы, клубника, копчености и алкоголь. Основа рациона при данной диете — нейтральные продукты: нежирная отварная говядина, овощные супы, крупы (гречка, рис), молочнокислые напитки, печеные яблоки, свежие огурцы, черный чай», — перечислила Ермакова.

Также важно правильно готовить еду: избегать жарки, добавления острых специй и продуктов с консервантами. Регулярное употребление простых и безопасных блюд позволяет уменьшить нагрузку на организм и стабилизировать состояние. Такую диету стоит соблюдать и в случае обострения другого типа аллергии, а также детям и беременным, у которых есть предрасположенность к аллергии. Если аллерген неизвестен, то также назначают гипоаллергенную диету.

По словам врача, пищевые реакции не всегда связаны с истинной аллергией. Иногда они вызваны химическими веществами в продуктах или особенностями их обработки. Поэтому рацион подбирается индивидуально на основании рекомендаций врача-аллерголога.

«Методика гипоаллергенного питания давно доказала свою эффективность. Ее соблюдение позволяет значительно уменьшить симптомы аллергии и предотвратить их повторение. Сроки диеты, как и ее состав, определяет врач, учитывая особенности каждого пациента», — заключила эксперт.