Источник омега-3 и витаминов: диетолог объяснила, чем полезна печень трески

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем полезна печень трески. По ее словам, это источник омега-3, а также витаминов D, A и B.

«Печень трески не зря называют суперфудом. В ней очень много омега-3, а это, прежде всего, профилактика атеросклероза», — отметила врач в эфире радио Sputnik.

Омега-3 снижает воспалительные процессы. По словам Соломатиной, высокие уровни воспаления могут стать причиной дегенеративных и даже раковых заболеваний. По этой причине омега-3, являющаяся жирной кислотой, имеет важное значение для организма.

Печень трески является богатым источником витамина D, добавила диетолог. С учетом климатических условий, дефицит данного витамина наблюдается у 60-90% россиян. Чтобы удовлетворить потребность всей семьи в витамине D, достаточно всего одной консервной банки печени трески. Этот витамин играет ключевую роль в функционировании иммунной, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Витамин А важен как для поддержки иммунной системы, так и в процессе регенерации кожи и слизистых. Последние служат первым барьером защиты от вирусов, подчеркнула Соломатина.

Что касается витаминов группы В, они играют важную роль в функционировании нервной системы и процессах обмена веществ в печени. Особенно необходим витамин В12 пожилым людям, чтобы избежать нарушений равновесия, объяснила врач. Часто можно наблюдать, как человек, резко повернувшись, теряет устойчивость — это может указывать на недостаток витамина В12.

Масло печени трески иногда критикуют за высокое содержание жира, однако, при сочетании с зелеными некрахмалистыми овощами, лишний жир будет выводиться из организма, заключила диетолог.