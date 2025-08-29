Инфекционист рассказал, может ли чикунгунья распространиться в России

Вирус чикунгунья передается через укусы комаров, и при завозе инфекции и подходящих условиях локальные вспышки в России возможны, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«От человека к человеку напрямую вирус не передается. Он распространяется только через укусы комаров. Больной человек первые несколько дней болезни может быть источником для насекомого: комар кусает, заражается и дальше переносит вирус», — сказал Неронов.

Он добавил, что риск вспышек в России существует, особенно в южных регионах.

«На Кубани, в Крыму, в Астраханской и Ростовской областях уже встречается так называемый „тигровый комар“ — переносчик чикунгуньи, денге и Зика. Ситуацию усугубляет глобальное потепление: комары осваивают новые территории. Примеры вспышек в последние годы уже были в Италии, Франции, Хорватии», — рассказал врач.

Неронов указал на фактор туризма: сотни тысяч россиян ежегодно бывают в странах, где вирус активно циркулирует. Завозные случаи вполне возможны, а иммунитета у населения нет.

«Поэтому при стечении обстоятельств — завоз, активные комары и подходящая погода — локальная вспышка в России вполне возможна. Лекарств и массовой вакцинации пока нет. В США зарегистрирована вакцина IXCHIQ, но она доступна только для групп риска. Поэтому главное — профилактика», — подчеркнул врач.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в стране зафиксирован первый завозной случай лихорадки чикунгунья. Ситуация находится на контроле.