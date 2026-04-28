Сморчки, трутовик и майский: какие грибы собирать в мае 2026
Фото - © Вербицкая Светлана / Фотобанк Лори
В материале РИАМО читайте о том, какие грибы можно собирать в мае 2026 года и как отличить съедобные от ядовитых.
Какие грибы можно собирать в мае
Фото - © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори
1. Сморчки
Сморчки – главный весенний гриб. Они растут в молодых осинниках и на пригорках, их можно найти в местах, которые давно пострадали от пожара, рядом с поваленными деревьями и на опилках, вдоль ручьев, канав и на влажных участках. Настоящий сморчок имеет шляпку конической формы, похожую на пчелиные соты или губку, рисунок на шапочке относительно ровный, а ячейки глубокие. Растут грибы группами, цвет шапочки от светло-коричневого до серо-голубого. Внутри гриб полностью полый, а ножка срастается со шляпкой.
2. Майская рядовка
Этот гриб крепкий и ароматный. Он появляется уже позже, во второй половине мая. Майский гриб имеет кремовую или беловатую мясистую шляпку, плотные частые пластинки и характерный грибной мучнистый запах. Растет он в лесах и на открытых пространствах – в парках, на лужайках, вдоль тропинок.
3. Трутовик чешуйчатый
Трутовик чешуйчатый растет на стволах деревьев и часто называется грибом-полкой. Его домом становятся живые и мертвые лиственные деревья. Стоит обратить внимание на то, что этот гриб съедобен только пока молодой – его мякоть еще нежная и сочная. У этого гриба характерная желтоватая шляпка с темными чешуйками. Трутовик чешуйчатый маринуют, жарят, используют для начинок.
4. Маслята
При благоприятных погодных условиях к концу мая могут появиться маслята. Шляпка этих грибов имеет шаровидную форму и маслянистый блеск (отсюда и название), ножка цилиндрическая, может сужаться к основанию, мякоть – белая или желтая, может быть светло-оранжевой, но обязательно на разломе синеет. Аромат у маслят нежный, ореховый, с легкими хвойными нотами, а вкус мягкий, сладковатый, без горечи.
Чем сморчки отличаются от строчков
Фото - © Александр Пахмутов / Фотобанк Лори
Строчки считаются условно съедобными грибами и могут вызвать отравление. Гриб содержит токсичный гиромитрин, который в желудке образует низкомолекулярное органическое соединение – составляющее ракетного топлива. Гиромитрин может разрушаться при длительной варке с открытой крышкой, при этом нужно несколько раз менять воду, сушить грибы на солнце. И в итоге нет гарантии, что строчки станут полностью безопасными. Поэтому рисковать не стоит.
Вот отличия съедобного сморчка от несъедобного строчка:
Признак
Сморчок
Строчок
Шляпка
Конус или яйцо, ячейки-соты
Бесформенная, похожая на мозг или сердцевину грецкого ореха
Внутренность
Пустая полость
Беспорядочные извилистые перегородки
Цвет
Светло-коричневый, бежевый
Темно-бурый, почти черный
Где в Московской области больше всего грибов
Фото - © Башкирова Анна / Фотобанк Лори
«Грибными» столицами региона считаются Лосино-Петровский и Щелковский округа. Популярны районы Рузского городского округа, Ступина и Коломны. Карту грибных мест можно изучить на сайте комитета лесного хозяйства Московской области.
Если выбирать направления, то в Щелково, Лосино-Петровском и Киевском направлении, скорее всего, получится собрать много сморчков. На Орехово-Зуевском направлении искать весенние грибы лучше в окрестностях поселков Прокудино и Орловка, в Волоколамском и Рузском горокругах хорошо растут саркосцифы.
К концу мая маслята и подберезовики могут появиться в лесах Савеловского и Казанского направлений. Богаты грибами леса у деревень Новое Гришино и Икша в Дмитровском горокруге, и у деревни Панино в Чеховском.
Какие грибы нельзя собирать
Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори
Не стоит складывать в корзину строчки, неправильное приготовление этих грибов может вызвать серьезное отравление.
Кроме того, чтобы не нарушить закон, перед посещением лесов стоит изучить Красную книгу и не собирать грибы, которые есть в списке редких. В ней есть некоторые виды груздей, сыроежек, паутинников и других грибов, за сбор которых грозит штраф или уголовная ответственность, если будет доказан умысел.
Коротко: что можно собирать в мае 2026
Фото - © Грибы/Медиасток.рф
- Собирать можно только те грибы, в которых вы точно уверены.
- Сморчки – главный весенний гриб, съедобный, строчки – несъедобны.
- В конце мая могут появиться маслята.
- Перед «тихой охотой» нужно изучить карту грибных мест и Красную книгу региона.