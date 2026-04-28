Сморчки, трутовик и майский: какие грибы собирать в мае 2026

Какие грибы можно собирать в мае

Фото - © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори

1. Сморчки

Сморчки – главный весенний гриб. Они растут в молодых осинниках и на пригорках, их можно найти в местах, которые давно пострадали от пожара, рядом с поваленными деревьями и на опилках, вдоль ручьев, канав и на влажных участках. Настоящий сморчок имеет шляпку конической формы, похожую на пчелиные соты или губку, рисунок на шапочке относительно ровный, а ячейки глубокие. Растут грибы группами, цвет шапочки от светло-коричневого до серо-голубого. Внутри гриб полностью полый, а ножка срастается со шляпкой.

2. Майская рядовка

Этот гриб крепкий и ароматный. Он появляется уже позже, во второй половине мая. Майский гриб имеет кремовую или беловатую мясистую шляпку, плотные частые пластинки и характерный грибной мучнистый запах. Растет он в лесах и на открытых пространствах – в парках, на лужайках, вдоль тропинок.

3. Трутовик чешуйчатый

Трутовик чешуйчатый растет на стволах деревьев и часто называется грибом-полкой. Его домом становятся живые и мертвые лиственные деревья. Стоит обратить внимание на то, что этот гриб съедобен только пока молодой – его мякоть еще нежная и сочная. У этого гриба характерная желтоватая шляпка с темными чешуйками. Трутовик чешуйчатый маринуют, жарят, используют для начинок.

4. Маслята

При благоприятных погодных условиях к концу мая могут появиться маслята. Шляпка этих грибов имеет шаровидную форму и маслянистый блеск (отсюда и название), ножка цилиндрическая, может сужаться к основанию, мякоть – белая или желтая, может быть светло-оранжевой, но обязательно на разломе синеет. Аромат у маслят нежный, ореховый, с легкими хвойными нотами, а вкус мягкий, сладковатый, без горечи.