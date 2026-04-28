Из книг Пушкина и Тургенева уберут маркировку о вреде наркотиков

В сервисе «Литрес» назвали некорректными маркировки о вреде наркотиков, которые были присвоены книгам Александра Пушкина, Ивана Тургенева и других классиков. Их уберут, сообщает «Осторожно, новости» .

Ранее на сайте сервиса был промаркирован сборник стихов Пушкина 1814–1836 годов. В предупреждающей надписи было сказано о вреде наркотиков и ответственности за их незаконный оборот. Такое же предупреждение получили некоторые книги других классиков.

Это связано с тем, что в 1 марта вступил в силу закон о запрете пропаганды наркотиков. Книги с упоминанием таких веществ нельзя распространять. Однако под действия закона о маркировке попадают только те произведения, которые были выпущены после 1 августа 1990 года.

В связи с этим в «Литрес» отметили, что «русская классика не подлежит маркировке». Предупреждения, которые получили книги Пушкина, Тургенева и других классиков, назвали некорректными. Сейчас их удаляют с карточек авторов.

При этом, например, на одном из маркетплейсов сборник стихов Пушкина так и остался с пометкой 18+.

