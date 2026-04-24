Книги Пушкина теперь маркируют предупреждениями о вреде наркотиков

В России начали маркировать произведения известных писателей предупреждениями о вреде наркотиков из-за закона о запрете пропаганды таких веществ.

Маркировка ввелась для книг таких писателей, как Александр Пушкин, Николай Гоголь и т. д. Произведения, где упоминаются запрещенные вещества, получают специальную предупреждающую надпись.

Так, например, на сайте «Литрес» оказался промаркирован сборник стихов Пушкина 1814-1836 годов. В предупреждающей надписи указано, что незаконное потребление наркотиков причиняет вред здоровью, а их незаконный оборот запрещен и влечет ответственность. Также у сборника стоит отметка «18+».

Такая же предупреждающая надпись есть и у повести «Вий» Гоголя.

С 1 марта вступили в силу изменения в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Нововведения вводят ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков. Требования распространяются на произведения, выпущенные после 1 августа 1990 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.