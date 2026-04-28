В «Антиплагиате» не заметили жалоб студентов на проверку использования ИИ

В «Антиплагиате» заявили, что сбоев в работе сайта не фиксировалось

Директор по маркетингу и PR компании «Антиплагиат» Денис Лазаричев рассказал « Подъему », что сбоев в работе сайта не фиксируется. Если есть подозрение на наличие ошибки, студенты могут обращаться в техническую поддержку.

СМИ 28 апреля писали, что студентка Кемеровского государственного университета 13 раз переписала диплом, но система «Антиплагиат.ру» посчитала текст созданным нейросетью. Объем работы был более 90 страниц. По словам Telegram-канала Baza, после обновления сервисов проверки студенты во всей РФ якобы сталкиваются с жесткими требованиями к «нулевому проценту ИИ». Из-за этого якобы они не могут получить допуск к защите.

Лазаричев отметил, что массовое использование искусственного интеллекта в образовании неизбежно. Угроза есть только в том, что студента подозревают в применении нейросетей из-за качественно сделанной работы.

«Антиплагиат» поддерживает студентов, но осознает опасения преподавателей и университетов. Им также необходима ясность в процедурах.

С января по март, согласно опубликованной статистике, признаки нейросети нашли в 27% работ студентов. Год назад показатель был 17%.

«Уже сейчас развиваем „Антиплагиат 2.0“, который создан как инструмент защиты студента от необоснованных обвинений в ИИ», — добавил Лазаричев.

