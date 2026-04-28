Студентка из Кемерова 13 раз переписала диплом из-за ИИ

«Антиплагиат» 13 раз не допустил работу студентки к защите из-за подозрений в ИИ

Студентка Кемеровского государственного университета 13 раз переписала диплом, однако система «Антиплагиат.ру» сочла текст созданным нейросетью. Из-за этого девушку не допускают к защите, сообщает Сiбдепо .

Ангелина подготовила диплом объемом более 90 страниц, но сервис проверки каждый раз фиксировал признаки генерации текста искусственным интеллектом. По ее словам, работу пришлось полностью переписывать 13 раз.

«Что мне еще нужно сделать, через какие сайты мне его еще нужно „прогнать“ диплом, чтобы он выдал мои мысли, как мои?» — возмущается девушка.

Telegram-канал Baza утверждает, что после обновления сервисов проверки студенты по всей России сталкиваются с жесткими требованиями к «нулевому проценту ИИ». В результате некоторые из них не могут получить допуск к защите.

Студенты просят Минпросвещения пересмотреть правила проверки и отменить обязательные платные сервисы, которые, по их мнению, не дают объективной оценки работ.

