Мособлводоканал за неделю выполнил более 35 операций на колодцах

Сотрудники Мособлводоканала продолжают планомерную работу по обслуживанию и восстановлению инженерных коммуникаций водоснабжения в Московской области. В ходе сезонных мероприятий за последние семь дней было проведено свыше 35 операций на колодцах: очистка и ремонт канализационных и водопроводных колодцев, а также замена люков, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Подготовка сетей к летнему сезону идет полным ходом. Ключевое внимание уделяется профилактике и обеспечению стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения. За неделю специалисты провели 168 плановых профилактических и ремонтных мероприятий на разных объектах.

Например:

Орехово-Зуевский филиал отремонтировал КНС в деревне Давыдово на улице Советской, в Орехово-Зуеве на улице Тарасова восстановил камеру холодного водоснабжения, а на станции обезжелезивания в деревне Новое на улице Советской прочистил обратный клапан;

в поселке Мишеронский (городской округ Шатура) на улице Майская заменили метровый отрезок трубы из ПНД и установили 4 муфты ПФРК диаметром 150 мм, а в поселке Черусти отремонтировали водопроводный колодец, который питает железнодорожный вокзал;

в Электростали на улице Юбилейная заменили пожарный гидрант.

Всего за прошедшую неделю работники предприятия выполнили 730 различных операций. Среди них:

ликвидация 297 засоров в канализационных сетях;

74 операции по восстановлению насосов и фильтров, а также диагностике электросистем и автоматики на канализационных насосных станциях и водозаборных узлах;

ремонт 74 отрезков трубопроводов холодного водоснабжения.

По любым вопросам жители могут обращаться по единому номеру Мособлводоканала: 8(800)222-02-05.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», - поделился Воробьев.

Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.

