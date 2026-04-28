В Подольске открылся обновленный офис Сбера

Обновленный офис Сбера открылся в городском округе Подольск по адресу: микрорайон Климовск, ул. Первомайская, д. 3. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой локации. Также в отделении появилась игровая зона для детей.

Клиентам офиса доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, оформить сим-карты с подходящими тарифами, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по программам страхования, приобрести умные устройства – музыкальные колонки SberBoom и SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberBox и многое другое.

«Мы обновили офис, чтобы клиентам было удобнее — и в части цифровых сервисов, и в части живого общения. Современные технологии ускоряют многие процессы, но личный контакт остаётся важной частью банковского обслуживания. Наше пространство создано именно с соблюдением такого баланса», - отметил управляющий Южным отделением Среднерусского банка Сбербанка Александр Герусов.