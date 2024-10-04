Инфекционист рассказал, как не заболеть лихорадкой Марбурга

Чтобы не заболеть лихорадкой Марбурга, нужно избегать контактов с дикими животными, не употреблять в пищу продукты, не прошедшие обработку, и не пить сырую воду. Посещение сельских районов и мест дикой природы также может нести опасность. Об этом РИАМО рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

Эта лихорадка переносится летучими мышами. Лечение и вакцину от вируса Марбург еще не разработали.

«Избегайте контактов с дикими животными, не употребляйте в пищу продукты, не прошедшие обработку, и не пейте сырую воду. Посещение сельских районов и мест дикой природы также может нести опасность. При первых признаках инфекционного заболевания — лихорадке, недомогании, тошноте, жидком стуле, сыпи и тому подобном — незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью и обязательно укажите места и контакты, с которыми вы столкнулись в течение последних 30 суток», — сказал Неронов.

Он добавил, что лихорадка Марбурга, учитывая ее контагиозность, множественные пути распространения, отсутствие специфического лечения и тяжелое течение с высоким процентом летальных исходов, безусловно должна вызывать обеспокоенность возможностью проникновения на территорию России.

«До настоящего времени эпидемий лихорадки Марбурга не было, встречались лишь локальные очаги, которые были своевременно локализованы. Стоит надеяться, что эта локальная вспышка также будет локализована. Однако это не отменяет личной бдительности и соблюдения правил инфекционной безопасности, особенно при посещении эпидемиологически неблагоприятных районов. И это касается не только геморрагических лихорадок, но и других инфекций», — заключил инфекционист.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о том, что в ближайшем будущем может начаться новая эпидемия. Летальность у нее будет высокая.