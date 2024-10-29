Инфекции и кровотечения: гинеколог рассказала о рисках кесарева сечения

Гинеколог Некрасова: кесарево сечение может быть опасно и для ребенка

По ее словам, такая операция может привести к инфекциям — послеродовым воспалительным процессам матки и шва, кровотечениям, гематомам и даже тромбозам. Определенные опасности кесарево сечение несет и самому младенцу.

«Например, у детей, рожденных путем планового кесарева сечения, чаще возникают проблемы с дыханием, требующие динамического наблюдения, — транзиторное тахипноэ», — также отметила врач.

Не очень положительно операция влияет на последующие беременности: появляется риск предлежания плаценты. Однако если пациентка настаивает на операции, обычно врачи соглашаются на кесарево сечение.

Ранее заведующая родовым отделением Стационарного отделения № 1 Московского областного центра охраны материнства и детства Анна Серегина заявила, что возможность родить естественным путем после кесарева сечения зависит от многих факторов: состояния рубца на матке, наличия хронических заболеваний и размера плода.