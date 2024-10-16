Заведующая родотделом МОЦОМДа рассказала о возможности родить самой после КС

По мнению заведующего родовым отделением, врача акушера-гинеколога Стационарного отделения № 1- Родильный дом Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Анны Серегиной, этот вопрос волнует многих женщин. И ответ тут зависит не только от состояния рубца на матке, но и других факторов, которые оценивает врач. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Если рубец на матке не вызывает опасений, есть вероятность родить естественным путем. Такой сценарий называется VBAC — вагинальные роды после кесарева.

Но важно учитывать и другие моменты, которые могут повлиять на выбор метода родов: состояние здоровья женщины; хронические заболевания или проблемы в текущей беременности (например, сахарный диабет или преэклампсия) могут стать показанием для планового кесарева; особенности текущей беременности.

Крупный плод, тазовое предлежание или многоплодие, предлежание плаценты и некоторые другие сопутствующие патологии являются противопоказанием к родам через естественные родовые пути; анатомические особенности женщины (травмы костей таза, симфизит); психологический настрой.

Все эти моменты обсуждаются на консультации по выбору метода родов с врачом перинатального центра, чтобы принять правильное решение.

«Если вы готовы к естественным родам после кесарева сечения, будьте уверены, что врачи будут тщательно следить за вашим состоянием и состоянием плода. Во время родов в случае отклонения течения родов от физиологического, команда всегда готова провести экстренное кесарево сечение, если возникнет необходимость», — добавила доктор.

Если у женщины уже два рубца или ранее проводилось оперативное лечение на матке, то чаще всего рекомендуют повторную операцию, чтобы избежать рисков. Чтобы роды прошли без осложнений, необходимо все досконально продумать и довериться специалисту с многолетним опытом работы.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.