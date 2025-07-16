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МЧС: ливни, грозы, град и шквалистый ветер надвигаются на Подмосковье

С 10 часов и до конца дня 16 июля в Подмосковье ожидаются дожди, местами ливни и грозы. В некоторых районах пройдет град, а при грозе порывы ветра могут достигать 17 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Водителям рекомендовали снизить скорость движения, соблюдать дистанцию, включить противотуманные фары или ближний свет. Не стоит парковаться под деревьями и рекламными щитами.

Пешеходам на улице не нужно укрываться под ЛЭП, металлоконструкциям и деревьями, находиться на водоемах и открытых пространствах, у шатких строений. Дома стоит плотно закрыть окна, убрать предметы с балконов, отключить от сети технику.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Московском регионе 15 июля прошел мощный тропический ливень. Погода побила рекорд по осадкам, который держался 76 лет.