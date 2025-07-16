Трамп рассказал, как его супруга относится к конфликту на Украине

Трамп рассказал, что Мелания очень нейтральна по вопросам конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп рассказал, оказала ли влияние его супруга Мелания на отношение к российско-украинскому конфликту, сообщает РБК.

«Она очень умная. Она очень нейтральна. Она чем-то похожа на меня: она хотела бы, чтобы люди перестали умирать», — отметил американский лидер.

Ранее The Times писала со ссылкой на источники, что жена президента стала «неожиданным союзником» Украины. При этом она оказывает большее влияние на Трампа, чем принято считать, также именно она сыграла роль в решении главы страны поставлять ВСУ ракеты Patriot.

Позиция жены президента США объясняется ее происхождением. Она родилась в Югославии.

Также недавно Трамп заявил, что верит в желание руководства РФ урегулировать ситуацию вокруг Украины.