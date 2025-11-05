Иллюзия вкуса: врач рассказала о вреде десертов со вкусом шампанского

Десерты со вкусом шампанского не содержат алкоголя, а иллюзия вкуса игристого достигается с помощью сертифицированных пищевых ароматизаторов, рассказала РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Такой вкус создают с помощью пищевых ароматизаторов. В промышленном производстве обычно применяют синтетические соединения, которые точно воспроизводят химическую структуру аромата игристого вина. Эти компоненты воздействуют на обонятельные рецепторы, создавая иллюзию вкуса шампанского без присутствия самого алкоголя в тесте или начинке», — рассказала Кашух.

Она добавила, что для сложных вкусовых сочетаний часто комбинируют несколько видов ароматических веществ. Такой подход позволяет добиться узнаваемого вкусо-ароматического профиля, хотя по химическому составу это совершенно другой продукт.

«Если производитель десерта соблюдает установленные нормы изготовления, такие начинки считаются безопасными. Ароматизаторы, разрешенные для использования в пищевой промышленности, проходят обязательную сертификацию и проверку на соответствие стандартам качества. При умеренном потреблении такая выпечка не приносит вред организму. Однако в случае, если такие продукты присутствуют в рационе каждый день, это действительно может способствовать повышенной нагрузке на пищеварение», — предупредила врач.

Кашух отметила, что это чаще всего связано не с ароматизаторами, а с избытком насыщенных жиров в составе выпечки.

«Например, при регулярном употреблении нескольких круассанов в день может возникать чувство тяжести или изжога. Кроме того, из-за высокой калорийности такие десерты могут вытеснять из рациона другие важные группы продуктов — питание становится однообразным и не восполняет потребности организма», — заключила специалист.

Ранее на полках магазинов в Москве появились вареники с клубникой и игристым вином. На этом эксперименты не закончились. Ценителям предлагают отведать и круассаны со вкусом шампанского. Оба продукта стоят в районе 200 рублей.

