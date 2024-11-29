Игнорировать нельзя: синдром усталых глаз может привести к ухудшению зрения

Синдром усталых глаз, или астенопия возникает из-за длительного использования гаджетов: компьютеров, планшетов, смартфонов, сообщил врач-офтальмолог, офтальмохируг АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев.

«Мы замечаем это по усталости глаз, размытости зрения, сухости, раздражению, головным болям, сложности сосредоточиться или чувствительности к свету», — сказал Гозиев.

Он добавил, что причины очевидны — человек реже моргает, когда смотрит в экран, часто использует устройства при неправильном освещении или в неудобной позе. Все это создает дополнительное напряжение для глаз и организма в целом.

«Игнорировать такие симптомы нельзя. Постоянное напряжение может привести к ухудшению зрения, головным болям, а иногда даже к стрессу. К тому же, люди часто недооценивают, как сильно усталость глаз влияет на их продуктивность и общее состояние», — отметил врач.

Гозиев дал несколько рекомендаций, чтобы избежать неприятного синдрома:

• Правило 20-20-20. Каждые 20 минут делайте перерыв на 20 секунд, глядя на объект, находящийся на расстоянии 6 м.

• Настройки экрана. Установите яркость в соответствии с окружающим освещением, используйте антибликовые фильтры и настройте удобный размер шрифта.

• Осанка и положение экрана. Экран должен находиться на уровне глаз или чуть ниже, на расстоянии 50–70 см.

• Увлажнение глаз. Применяйте искусственные слёзы или увлажняющие капли, а также пейте достаточное количество воды.

• Регулярные перерывы. Помимо коротких пауз, делайте более длительные перерывы каждые 1–2 часа.

• Упражнения для глаз. Фокусируйтесь на близких и дальних объектах, выполняйте вращение глазами.

• Правильное освещение. Убедитесь, что рабочее место хорошо освещено и нет бликов.

• Посещение офтальмолога. При сохранении симптомов важно обратиться к специалисту для диагностики и рекомендаций.

«Важен также осознанный подход к гаджетам. Современные технологии облегчают нашу жизнь, но чрезмерное использование устройств без должной заботы о себе всегда оборачивается проблемами. Следите за своим зрением — оно важнее любого экрана», — заключил специалист.