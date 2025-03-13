Идеальное тело, проблемная кожа: чем опасно стероидное акне

Стероидное акне — это разновидность угревой болезни, которая развивается из-за нарушения гормонального баланса. Эта проблема встречается у разных категорий людей, но особенно часто — у тех, кто принимает стероидные препараты, будь то медицинские гормоны или анаболические стероиды для увеличения мышечной массы. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Обычно стероидное акне проявляется на лице, шее, спине и груди. Прыщи могут воспаляться, зудеть, оставлять рубцы и пигментные пятна. Одна из причин появления таких высыпаний — изменение работы сальных желез под влиянием стероидов. Они начинают вырабатывать больше кожного сала, что приводит к закупорке пор. В таких условиях активно размножаются бактерии, в том числе Propionibacterium acnes, которые существуют на коже в норме, но при избытке питательной среды становятся причиной воспаления. Кроме того, стероиды подавляют местный иммунитет кожи, что еще больше усугубляет ситуацию», — сказала врач.

Важно понимать, что стероидное акне — это не просто косметическая проблема. Если человек начинает лечить его только снаружи, не устраняя основную причину, результат будет временным. В первую очередь необходимо прекратить прием гормональных препаратов, если они используются без медицинских показаний. Далее стоит обследовать иммунную систему, так как подавление клеточного и гуморального иммунитета может усугублять воспалительные процессы в коже. Анализы на иммунный статус помогут выявить возможные изменения.

«Также необходимо проверить дефицит важных микроэлементов, таких как витамин D, витамин A и цинк, поскольку они влияют на состояние кожи и ее способность противостоять воспалениям, в том числе с помощью местных ретиноидных препаратов. Еще один важный шаг — бактериологический посев, который покажет, какие микроорганизмы вызывают воспаление и какие препараты будут эффективны в конкретном случае. Чаще всего выявляются эпидермальный стафилококк, пропионобактерии акне и липофильные грибы, но в условиях иммунодефицита могут появляться и более агрессивные патогены, такие как золотистый стафилококк или кандида», — добавила Сережина.

Некоторые женщины, пытаясь самостоятельно справиться с воспалениями на лице, начинают использовать стероидные кремы, не осознавая, что таким образом только усугубляют проблему. Они подавляют иммунитет кожи, приводя к еще большему размножению бактерий и грибков. Вместо самостоятельного лечения необходимо обратиться к специалистам — дерматологу, иммунологу, а в некоторых случаях и эндокринологу. Комплексный подход с учетом всех факторов — единственный эффективный способ избавиться от стероидного акне и предотвратить его рецидивы.