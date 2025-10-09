Хроническая усталость и недержание мочи: к чему могут привести нарушения осанки

Специалист по сну Лиза Артис заявила, что проблемы с осанкой могут быть причиной плохого сна россиян. По словам остеопата, невролога, мануального терапевта Александра Евдокимова, на самом деле от нарушенной осанки может страдать весь организм. Человек может столкнуться с хронической усталостью и даже с недержанием мочи, сообщает «Вечерняя Москва».

Остеопат отметил, что нарушения осанки могут возникнуть по ряду причин, в том числе из-за хронических заболеваний. Евдокимов подчеркнул, что мышечное напряжение приводит к застою в некоторых точках тела, которые через нервную систему связываются с внутренними органами.

«Например, при изменении положения шеи головной мозг хуже снабжается кровью, и это приводит к различным негативным проявлениям. В наши дни у многих людей наблюдается неправильное положение шеи, когда голова выдвинута вперед, плечи округлены и возникает вдовий горбик», — рассказал остеопат.

Из-за нарушений осанки нарушается процесс правильной циркуляции крови к мозгу, из-за чего у человека могут появиться хроническая усталость, головная боль, онемение рук, шум в ушах, болезни щитовидной железы и ухудшение памяти.

Врач также предупредил о связи между нарушениями в грудном отделе позвоночника и развитием проблем с сердечно-сосудистой системой. По его словам, искривление в этой области часто приводит к нарушениям сердечного ритма и повышению артериального давления.

Евдокимов отмечает, что при деформациях грудного отдела страдают и другие крупные внутренние органы, расположенные поблизости. В медицинской практике нередки случаи, когда пациенты с жалобами на гипертонию оказываются обладателями искривленного позвоночника в грудном отделе и выраженной сутулости.

Стоит отметить, что нарушения в поясничном отделе позвоночника тоже могут вызывать серьезные проблемы в работе органов малого таза, причем это касается как женщин, так и мужчин. По словам специалиста Евдокимова, изменение естественного изгиба позвоночника в поясничной области приводит к ослаблению мышц тазового дна. Это вызывает различные застойные явления и может спровоцировать варикозное расширение вен в области малого таза.

Последствия таких нарушений различаются в зависимости от пола: у мужчин часто развивается простатит, а женщины могут столкнуться с недержанием мочи. Кроме того, при ослаблении мышц тазового дна происходит опущение внутренних органов.

