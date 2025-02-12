Храп и ухудшение слуха: какие неприятности могут доставить детям аденоиды

Аденоиды — это лимфоидная ткань, которая играет роль в защите организма от инфекций, особенно в детском возрасте. Они расположены в носоглотке и фильтруют воздух, который ребенок вдыхает, помогая предотвратить попадание болезнетворных микроорганизмов. Однако по мере роста ребенка аденоиды уменьшаются, исчезая к 18 годам. У детей они активно развиваются, что может приводить к их увеличению, особенно при частых простудах и инфекциях, сообщил РИАМО врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич.

Влияние аденоидов на здоровье

Когда аденоиды увеличиваются, они могут перекрывать носовые пути, затрудняя дыхание. Это приводит к неприятным последствиям, таким как храп (нарушение сна), частые простуды, потеря слуха и затруднение в развитии.

«Особенно это проявляется у детей младше 3 лет, когда носовое дыхание критично для нормального сосания груди. Если ребенок не может нормально дышать через нос, это может затруднять его питание и даже приводить к недобору веса», — отметил доктор.

Храп и сопение: что важно знать

Многие родители обеспокоены храпом и сопением своего ребенка. Храп — это серьезная проблема, требующая внимания. В то время как легкое сопение, которое проходит при изменении положения во сне, может быть нормой, постоянный храп и дыхание через рот сигнализируют о проблемах с аденоидами.

«Храп, ухудшение слуха, частые простуды и застой жидкости в ушах — все это может быть результатом увеличенных аденоидов, перекрывающих носовые проходы и евстахиевы трубы, что приводит к воспалению и инфекциям», — объяснил Маневич.

Когда стоит обратиться к врачу

Если вы заметили, что ребенок часто храпит, дышит через рот и часто болеет, стал плохо слышать, стоит обратиться к ЛОР-врачу. Он проведет осмотр и определит степень увеличения аденоидов. Есть 3 степени увеличения аденоидов.

«При первой степени аденоиды перекрывают не более 1/3 носоглотки, и это не вызывает серьезных проблем. При второй степени носоглотка перекрывается на 50%, но еще можно обойтись медикаментозным лечением, физиотерапией или промываниями носа. При третьей степени ребенку для дыхания через нос остается 1/3 носоглотки, почти всегда блокируются уши — здесь уже показана операция», — рассказал эксперт.

Операция по удалению аденоидов

Когда аденоиды вызывают серьезные проблемы, а лечение не помогает, приходится прибегать к операции, называемой аденотомией. Это вызывает у родителей страх и сомнения, но на самом деле операция под наркозом — это безопасная и эффективная процедура. Во время операции ребенок находится под общим наркозом, что исключает болевые ощущения и стресс.

«Современные методы позволяют провести операцию с минимальными рисками. Например, использование эндоскопов и лазеров помогает точно удалить только пораженные ткани, не повреждая здоровые», — заключил специалист.