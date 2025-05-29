Хирург Решетняк указала на опасность плоского живота для женщин

Хирург Решетняк заявила, что у здоровой женщины должно быть до 30% жира на теле

Принято считать, что плоский живот у женщины — это признак здоровья и привлекательности. Однако отсутствие жира на этой части тела может свидетельствовать о серьезных проблемах. По словам пластического хирурга клиники «Семейная» направления Beauty Оксаны Решетняк, у здоровой женщины должен быть жир на животе, а общая масса жира на теле должна достигать 30%, сообщает «Секрет фирмы» .

Решетняк отметила, что жир в теле женщины играет огромную роль. Он защищает репродуктивную систему, вырабатывает важные гормоны, а также влияет на менструальный цикл и крепость скелета. По словам специалиста, доля жира в теле у женщин должна быть выше, чем у мужчин.

«Это связано с репродуктивной функцией: организму нужно больше ресурсов, чтобы поддерживать овуляцию, беременность и кормление грудью. Если процент жира опускается ниже нормы, мозг воспринимает это как стресс и „отключает“ детородные функции», — пояснила хирург.

Идеальным можно считать показатели, когда масса жира в теле женщины составляет около 25%. У такой россиянки, скорее всего, стабильный гормональный фон, здоровая кожа и волосы.

«При этом женщины с 25% жира могут выглядеть абсолютно подтянутыми. Рельефный пресс и мышцы зависят не только от жира, но и от генетики, плотности мышц и тонуса кожи», — добавила специалист.