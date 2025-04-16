Хирург рассказал, какие привычки жителей мегаполиса «убивают» сосуды

Эндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Ашот Григорьян рассказал, как стресс и другие негативные факторы жизни в больших городах влияют на сосуды, сообщает «ФедералПресс» .

Стресс — то есть выброс адреналина — полезен лишь тогда, когда организму нужно быстро мобилизоваться, но когда это происходит на постоянной основе, сосуды изнашиваются, что приводит к инфарктам и инсультам, пояснил врач. В мегаполисах таких факторов стресса слишком много — это постоянная спешка, пробки, дедлайны.

Еще одна плохая привычка горожан — вредные перекусы на ходу и отсутствие полноценного обеда, что вызывает образование сосудистых бляшек, которые могут закупорить артерии и привести к инфаркту миокарда.

По этой же причине очень опасно переносить ОРВИ на ногах: вирус может вызвать воспаление, например, сердечной мышцы, что может спровоцировать нарушения сердечного ритма, и тогда не обойтись без операции.

Как объяснил Григорьян, при закупорке сосудов головного мозга происходит инсульт, а при закупорке сосудов нижних конечностей может появиться сначала хромота, а потом — гангрена и ампутация.

Хирург посоветовал при таких симптомах, как высокое давление, одышка, частое сердцебиение, сильная утомляемость, не терпеть и не ждать, когда само пройдет, а немедленно обращаться к врачу. Также жителям мегаполисов важно соблюдать режим сна и отдыха, полноценно питаться, регулярно заниматься спортом.