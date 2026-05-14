Хирург предупредил о риске глистов из‑за немытых овощей

Старший преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что немытые овощи и фрукты могут привести к заражению глистами, сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что источником инфекции становятся немытые овощи и фрукты с огорода или из магазина, а также вода из-под крана. По его словам, паразиты передаются через сырое или плохо приготовленное мясо и рыбу.

«Причиной заражения глистами часто становятся: употребление воды из-под крана, немытые фрукты и овощи с огорода или из магазина, рыба и мясо, которые не прошли термическую обработку. Также личинки передаются при разделке туши зверя или птицы. Риск возрастает при контакте с зараженным домашним питомцем. Еще один фактор — немытые перед приемом пищи и в течение дня руки. Паразиты могут переходить от человека к человеку через постельные принадлежности, одежду и прикосновения к бытовым предметам», — предупредил Умнов.

Врач добавил, что глистная инвазия может проявляться повышенной температурой, зудом, отеками, увеличением лимфатических узлов, болями в мышцах и суставах, проблемами с дыханием и пищеварением. Возможны диарея, пожелтение кожи и неврологические нарушения.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал тщательно прожаривать мясо, рыбу и яйца, так как летом риск острых кишечных инфекций возрастает.

