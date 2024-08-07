Хирург показал трансформацию исчезнувшего носа бывшей жены Андрея Аршавина

Петербургский хирург почти восстановил нос бывшей жене известного футболиста Андрея Аршавина. Из-за аутоиммунного заболевания Алиса Казьмина почти полностью его потеряла, сообщает Mash .

Экс-супруга легенды «Зенита» несколько лет безрезультатно пыталась восстановить лицо. В поисках очередного хирурга Алиса вышла на петербургского врача, которому почти удалось вернуть женщине прежний облик.

По словам доцента кафедры пластической хирургии ПСПбГМУ Дениса Агапова, Алиса обратилась к нему c разрушенными тканями носа. К тому моменту хрящ был удален и остался лишь небольшой рубец посередине лица. Для восстановления потребовалось 1,5 года и 9 операций.

Хирург подчеркнул, что самым сложным оказалось восполнение мягких тканей, которых у Казьминой уже не было. Кожу для нового носа взяли с носогубных складок, а хрящик позаимствовали с ребра и уха женщины. Процесс восстановления проходит успешно, поэтому нос приобрел правильные очертания.

Однако впереди у Алисы Казьминой 3 этапа пластики. В настоящее время Агапов занимается доработкой «грубоватой конструкции в изящный и красивый женский носик».

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