В Москве внештатный хирург клиники «Эталон» повредил пациенту мозг

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В Москве в клинике «Эталон» во время коррекции лба мужчине повредили мозг

Жертвой внештатного хирурга пластической клиники «Эталон» стал 29-летний Владимир из Ленинградской области, который обратился к медикам с просьбой скорректировать лоб, но в итоге получил серьезную травму мозга, пишет Telegram-канал Mash .

Предварительно установлено, что во время операции хирург повредил пациенту оболочку мозга. Самостоятельно решить проблему хирург не мог, поэтому пришлось вызвать скорую помощь.

Бригада медиков увезла мужчину в другую больницу, где у него диагностировали открытую проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней тяжести и кровоизлияние.

Есть вероятность, что пострадавший не сможет полностью оправиться от травмы и получит инвалидность. Все обстоятельства случившегося теперь устанавливают следователи.