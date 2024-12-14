Хирург Катков назвал пластические операции, которые часто делают после 60 лет

Чтобы превратить возраст 60 лет в «новые 40», некоторые россияне прибегают к пластическим операциям. Их видов много, рассказал «Вечерней Москве» реконструктивный хирург Александр Катков.

По его словам, неплохой результат приносит спейслифтинг — он омолаживает лицо, придавая ему молодые черты.

Также россияне часто прибегают к платизмопластике. Она возвращает в первоначальное положение шейную мышцу, восстанавливает угол между шеей, а также подбородком. Еще дает возможность избавиться от ненужных складок и отложений жира.

Коррекция груди тоже пользуется популярностью у россиянок. Она позволяет вернуть былую упругость, форму, а также объем.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 39-летний мужчина не может сам дышать после неудачной пластической операции на носу. Хирург уменьшил пациенту ноздри в два с половиной раза.