«Свиной пятачок»: россиянин не может дышать после неудачной пластики носа

В Новосибирске 39-летний мужчина не может самостоятельно дышать после неудачной пластики носа. По словам пострадавшего, пластический хирург уменьшил его ноздри в 2,5 раза, сообщает SHOT .

Станислав планировал визуально подправить слегка искривленный нос и обратился в клинику «Ависмед». Он рассказал, что специалисты клиники быстро решились помочь и уже спустя 2 консультации выставили счет в 320 тыс. рублей.

При этом о комплексе тяжелых операций (вазотомия, септопластика и ринопластика) пациент узнал лишь после оплаты услуги. За полчаса до операции хирург с помощью смартфона показал будущий нос Станиславу, когда тот уже находился на операционном столе.

По словам мужчины, вместо красивого носа он стал обладателем «свиного пятачка». В клинике ему более чем вдвое уменьшили ноздри, и теперь ему сложно дышать. В настоящее время Станислав вынужден пользоваться расширителями для носа, чтобы получать кислород. Из-за неудачной пластики пациент не может ходить на работу и даже гулять.

Пострадавший добавил, что в клинике отказались исправлять последствия неудачной пластики. Мужчина уже потратил более 1 млн рублей на лечение и ищет хирурга, который позволит ему «дышать полной грудью».