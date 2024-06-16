Хирург Аршакян рассказал, сколько сегодня стоят пластические операции в РФ

Пластический хирург и кандидат медицинских наук Вардан Аршакян рассказал, что стоимость пластических операций складывается из многих факторов. В первую очередь это расходные материалы, в том числе из недружественных стран, сообщает «Вечерняя Москва» .

Он подчеркнул, что на фоне относительно стабильного курса доллара колебания цен на расходные материалы до кризиса не особо сказывались на кошельке конечного потребителя. Однако после введения антироссийских санкций цены на пластические операции «ударили по кошельку» пациентов.

Врач отметил, что также в стоимость пластической операции заложена цена на импортные препараты для анестезиологического пособия. Их стоимость существенно выросла, однако проблем с поставками лекарств в Россию нет.

По словам пластического хирурга, еще в стоимость операции закладывают аренду здания клиники, зарплату сотрудников, плату, налоги, плату за электроэнергию, водоснабжение и прочие жилищно-коммунальные издержки. Чем выше квалификация и опыт пластического хирурга, тем выше его чек.

Аршакян добавил, что сегодня цена в России на первичное увеличение груди составляет от 300 до 500 тыс. рублей, абдоминопластика — от 350 до 600 тыс. рублей, омоложение лица — от 300 до 700 тыс. рублей, первичную ринопластику — от 300 до 600 тыс. рублей, а формирование талии — от 180 до 280 тыс. рублей.

Ранее пластический хирург Владислав Григорянц заявил, что пластические операции могут сделать человека более счастливым и уверенным в себе. Также они помогают не только в личной, но и профессиональной жизни.