Химфак МГУ перевели на дистанционное обучение из-за возможного случая кори
Из-за возможного случая кори занятия на химическом факультете Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) временно переведены на дистанционный формат, сообщает РИА Новости.
Согласно приказу учебного заведения, на дистанционное обучение переводятся студенты, у которых отсутствуют данные о двукратной вакцинации против кори либо о перенесенном ранее заболевании.
При этом учащиеся и сотрудники МГУ, имеющие подтверждение о двукратной вакцинации против кори или о перенесенном ранее заболевании, могут посещать занятия в вузе в очном формате.
Университетская клиника МГУ совместно с территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве получила рекомендацию содействовать вакцинации и провести дополнительные необходимые мероприятия.
Ранее стало известно, что в школах и детских садах Нижегородской области началась лавина заболеваний ОРВИ. Жителям региона посоветовали вакцинироваться от гриппа.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.