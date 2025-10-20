Химфак МГУ перевели на дистанционное обучение из-за возможного случая кори

сегодня в 22:26

Из-за возможного случая кори занятия на химическом факультете Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) временно переведены на дистанционный формат, сообщает РИА Новости .

Согласно приказу учебного заведения, на дистанционное обучение переводятся студенты, у которых отсутствуют данные о двукратной вакцинации против кори либо о перенесенном ранее заболевании.

При этом учащиеся и сотрудники МГУ, имеющие подтверждение о двукратной вакцинации против кори или о перенесенном ранее заболевании, могут посещать занятия в вузе в очном формате.

Университетская клиника МГУ совместно с территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве получила рекомендацию содействовать вакцинации и провести дополнительные необходимые мероприятия.

Ранее стало известно, что в школах и детских садах Нижегородской области началась лавина заболеваний ОРВИ. Жителям региона посоветовали вакцинироваться от гриппа.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.