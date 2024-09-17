Характер и нервы: психиатр ответил, как часто у взрослых встречается СДВГ

Сегодня большое внимание врачей и обычных людей направлено на синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Принято считать, что оно встречается в основном у маленьких детей и характеризуется повышенной гиперактивностью и снижением концентрации, но в последнее время его стали подозревать у себя и взрослые люди, сообщает «Вечерняя Москва».

Психиатр и психотерапевт Алексей Вилков отметил, что этот недуг во взрослом возрасте встречается редко.

«Обычно оно диагностируется и лечится в детстве. Взрослые же путают СДВГ с неврастенией, повышенной усталостью (вследствие больших нагрузок), элементарными особенностями характера, расстройствами личности или тревогой» — сказал врач.

При СДВГ важно не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту, подчеркнул Вилков. По его словам, диагноз должен поставить квалифицированный специалист, а не сам пациент.

Ранее Вилков рассказал, как минимизировать стресс в начале учебного года и что делать родителям, чтобы ребенок пережил этот непростой период спокойно. По словам психиатра, ключевой момент на старте учебного года — равномерно распределить нагрузку, чтобы исключить стресс у школьника.