Губернатор Подмосковья поблагодарил врачей, спасающих жизни детей

В Московской области стартовал VI съезд детских врачей «Педиатрия как искусство». Мероприятие организовали министерство здравоохранения Подмосковья и НИКИ детства.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель Ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев на съезде педиатров.

Ранее губернатор сообщил, что врачам-педиатрам необходимо обмениваться друг с другом лучшим международным опытом, чтобы эффективнее оказывать помощь детям.